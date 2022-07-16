Ракетний обстріл Вінниці: рятувальники завершили розбирати завали, одна людина досі не знайдена

У Вінниці 16 липня рятувальники завершили розбирати завали на місці російського ракетного обстрілу. Вдалося врятувати трьох людей.

Остаточно з’ясовано, що ракетними ударами зруйновані 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків.

Про це ДСНС України повідомила в Мережі.

"Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї", – йдеться в повідомленні.

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Там також зауважили, що надзвичайники врятували трьох людей, проте одна людина досі перебуває в розшуку і вважається безвісти зниклою.

За інформацією від департаменту охорони здоров’я ОВА, внаслідок обстрілу загинули 23 людей, троє з них – діти. По допомогу звернулися 202 людини, з них 68 госпіталізовані (серед них четверо дітей). Ще 110 людей отримали допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Зауважимо, що за даними голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на ранок 16 липня кількість жертв атаки зросла до 24. У лікарні померла ще одна жінка, яка отримала 85% опіків тіла.

Нагадаємо, 14 липня російські війська з підводного човна у Чорному морі запустили три крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці. Вони влучили в будівлю з офісними приміщеннями.

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