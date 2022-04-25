Ракетний обстріл Вінницької області: є жертви та поранені

Ракетний обстріл Вінницької області: є жертви та поранені

Російські війська завдали ракетних ударів по Жмеринці та Козятину, які є залізничними вузлами.

Сьогодні, 25 квітня, окупанти завдали удари по декількох областях України. Під ворожий удар потрапила Вінницька область.

Про це повідомив начальник Вінницької ОВА.

“Внаслідок ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина є жертви і поранені. Наразі на об’єктах працюють рятувальні служби. Подробиці згодом”, - написав він.

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Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишитися в укриттях.

Нагадаємо, керівник “Укрзалізниці” повідомив, що сьогодні вранці під обстріл російських окупантів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримується щонайменше 16 пасажирських потягів, є постраждалі.

Також повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.

А у Дніпропетровській області вночі обстріляли з систем залпового вогню околиці неподалік від Новолатівки під Кривим Рогом.

Крім того, стало відомо, що дві російські крилаті ракети пролетіли сьогодні у критичній близькості над Хмельницькою АЕС.

“Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії росії проти України стає дедалі більше”, - зазначили в "Енергоатомі".

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