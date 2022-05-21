Ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську здійснили з окупованої Донеччини - СБУ

Ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську здійснили з окупованої Донеччини - СБУ

Експертиза Служби безпеки України показала, що ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську здійснили з окупованої території Донецької області.

Українські фахівці отримали беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня. До слова, в результаті ворожого удару загинула 61 людина, а 121 особа отримали поранення.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, окупованої Росією ще 2014-го. Для обстрілу росіяни застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет - "Точку У".

"За інформацією СБУ, декілька комплексів із "Точкою У". розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська зміцнюють оборонні позиції та готуються до великого контрнаступу України на Південному напрямку. Армія РФ не просунулася у напрямку Одеси та Миколаєва. Бійці доставляють до лінії фронту інженерне обладнання та зміцнюють оборонні рубежі, повідомляє Інститут дослідження війни.

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