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Ракетний обстріл залізничної станції на Дніпропетровщині: у прокуратурі розповіли подробиці (фото)

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Ракетний обстріл залізничної станції на Дніпропетровщині: у прокуратурі розповіли подробиці (фото)

Офіс генерального прокурора

Російські окупанти ввечері, 3 травня, ракетами обстріляли залізничну станцію в Кам’янському районі Дніпропетровської області.

Через це пошкоджено інфраструктуру залізничної станції, одну людину госпіталізовано.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Там зазначили, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні, а тому такі дії РФ є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. 

"Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Львівській ОДА повідомили подробиці вчорашнього ракетного удару по території області. За інформацією очільника області Максима Козицького, ракетні удари завдали стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160.

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