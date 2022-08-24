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Ракетний обстріл Запоріжжя: подробиці та фото

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Ракетний обстріл Запоріжжя: подробиці та фото

Фото: Офіс генерального прокурора

Російські окупанти в ніч проти 24 серпня ракетами обстріляли місто Запоріжжя.

Загарбники поцілили у два промислові підприємства, які розташовані в Шевченківському районі міста. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

"Значних пошкоджень зазнали виробничі об’єкти та прилегла територія. Квартири у багатоповерхівках, які розташовані поруч, залишилися без вікон", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Вінницькій області у середу, 24 серпня, під час останньої повітряної тривоги пролунали вибухи

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