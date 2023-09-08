Ракетний обстріл Запоріжжя: пошкоджені 30 багатоповерхівок, фото з місця атаки

Внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю вранці 8 вересня у 30 багатоповерхівках та трьох навчальних закладах вибиті вікна.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя зараз ліквідовують міські служби.

"На цей час відомо, що внаслідок ранкової атаки в 30-ти багатоповерхівках вибито квартирні та під’їздні вікна. Також вікна повилітали у трьох навчальних закладах", – вказано в заяві Куртєва.

Він уточнив, що на місці працює Муніципальна аварійна служба КП "Запоріжремсервіс" та міська спеціалізована аварійно-рятувальна служба. Комунальники визначають обсяги робіт, завозять матеріали та починають закривати пошкоджені вікна листками OSB.

Фото з місця ракетного удару по Запоріжжю / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

"Розгорнуто намети міської ради. Представники райадміністрації та соцпрацівники обстежують будинки, фіксують пошкодження і консультують людей", – повідомив чиновник.

Фото з місця ракетного удару по Запоріжжю / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

До допомоги долучилися і благодійники. Так, гуманітарна місія "Проліска" роздає жителям пошкоджених помешкань листки OSB та тарпаулін, а БФ "Посмішка ЮА" надає психологічну допомогу.

Фото з місця ракетного удару по Запоріжжю / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Фото з місця ракетного удару по Запоріжжю / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Нагадаємо, вранці 8 вересня російські окупанти завдали ударів кількома ракетами по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. За попередніми даними, ворог застосував балістичні ракети.

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