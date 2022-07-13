Ракетний обстріл Запоріжжя: росіяни поранили сімох людей

Обстріл стався 13 липня під час повітряної тривоги. У Запоріжжі постраждало семеро людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Окупанти ракетами обстріляли одне із підприємств Запоріжжя. Через ракетний обстріл поранено семеро людей.

Працівникам підприємства життя врятувало те, що керівник встиг вчасно вивести людей до укриття.

"Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 13 липня Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста.

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