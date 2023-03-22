Ракетний обстріл Запоріжжя: що розповіли очевидці

Мирні мешканці міста сиділи за обіднім столом, збиралися до крамниці та займалися своїми хатніми справами, коли росіяни випустили ракети по житлових будинках.

У середу, 22 березня, російські війська із реактивних систем залпового вогню далекої дії обстріляли місто Запоріжжя. Внаслідок влучання ракет в житлові будинки постраждала 31 особа, одна жінка загинула.

Про пережите під час обстрілу кореспондентам “Суспільного” розповіли очевидці.

Пенсіонерка Клавдія, яка проживає в одній із пошкоджених багатоповерхівок, у момент вибуху саме вдягалася, збираючись до крамниці.

“Я одразу у ванну побігла, потім був другий, третій вибух. Я чую, що двері повідкривались, вхідні, балконні двері - всі відкрились. І дзвін скла почула", - розповідала вона.

Попри вибиті у вікнах шибки, 80-річна жінка не збирається покидати свою оселю, хоча родичі запрошують до себе. Вона не впевнена, що наступного разу ракета не прилетить в якийсь інший будинок.

Інша жителька пошкодженого будинку Надія Стрюкова працювала вдома і не відразу зрозуміла, що трапилося, оскільки ракета влучила в сусідній під’їзд.

"Вся квартира у склі. Розпахнулося вікно. Потім закричала моя сусідочка, вона така старенька. Я до неї. В неї там страшне: повибивало усе. Вискочила на вулицю, та побачила, що це в перший під’їзд [влучило]. Ми кричали, [це було] страшне”, - розповідала жінка.

За її словами, після другого вибуху всі вибігли на вулицю, бо говорили, що летить ще одна ракета. Коли вона повернулася до будинку, то побачила, як з першого під’їду виводять людей із закривавленими обличчями.

Мешканець постраждалого будинку військовий волонтер Станіслав Стойков разом з матір’ю сидів за обіднім столом — пили чай. Каже, що вибуховою хвилею їх обох відкинуло, вилетіла рама вікна та посипалося скло.

“Ми отямились швидко, подивились, що квартира ще ціла, що все нормально, але сусідній будинок був рознесений. Після цього ми розмовляли, збирали скло і відбувся другий удар. І другим ударом вже влучили в будинок, який стоїть поруч", - описував те, що сталося, він.

Станіслав одразу пішов шукати людей, які могли перебувати вдома та постраждати від обстрілу, допомагав виносити потерпілих. “Десь 10 людей ми вивели, а двох спустили до карети швидкої допомоги", - сказав він.

У мешканця міста Євгена Михальченка в одній зі зруйнованих багатоповерхівок проживали його бабуся та дідусь. Коли стався обстріл, він саме розмовляв з рідними і його бабуся сказала, що “приліт” стався буквально в їхню квартиру.

“Я одразу сказав, щоб вони брали документи й виходили на вулицю. Після цього приїхав на місце, зустрів бабусю й дідуся, заспокоїв і відправив до родичів. Квартира вигоріла вщент з двох сторін. Приліт був у район 5 поверху, а вони живуть на 6. Дивом вціліли”, - розповів він.

Нагадаємо, близько опівдня 22 березня Росія атакувала Запоріжжя. Цілями стали звичайні житлові багатоповерхівки. Внаслідок атаки росіян є постраждалі, серед яких двоє дітей, та відомо про одну жертву.

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