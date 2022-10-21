Ракетний обстріл Запоріжжя та бої на Херсонщині: яка ситуація в регіонах 21 жовтня

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Київщині.

Запорізька область: зранку ворог атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо наслідків та постраждалих наразі уточнюється.

Сумська область: сьогодні зранку — мінометний обстріл по Зноб-Новгородській громаді. Без наслідків, інформація уточнюється.

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Вчора на прикордонні — обстріли з боку Росії. Минулося без жертв та руйнувань.

Чернігівська область: вночі — обстріл з артилерії по території біля села Гай Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань. Дані уточнюються.

За минулу добу зафіксовано 6 обстрілів з артилерії, мінометів по територіях у Новгород-Сіверському та Корюківському районах. За попередніми даними, без втрат і руйнувань.

Харківська область: сьогодні зранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Харків. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, шестеро людей зазнали поранень. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

Протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано одну людину з пораненням. В Куп'янському районі госпіталізовано дві людини.

Триває розмінування звільнених територій, за добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

Луганська область: на лінії зіткнення наші ракетні війська і артилерія уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Ворог 22 рази за добу обстріляв позиції наших бійців із мінометів та артилерії.

Також із різних видів озброєння росіяни обстріляли населені пункти на Куп’янському та Лиманському напрямках (Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка, Торське), а також на Бахмутському напрямку (Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Соледар, Спірне, Іванград та Яковлівка).

Донецька область: вночі — обстріли вздовж лінії фронту: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут. Дані щодо наслідків та постраждалих уточнюються. Обов'язкова евакуація населення триває.

За минулу добу в області 2 загиблих, один поранений цивільний.

Миколаївська область: зранку ворог завдав ударів РСЗВ по узбережжю Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонська область: тривають активні бойові дії. За інформацією ОК «Південь», ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдає ракетно-артилерійських ударів по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування.

Гелікоптерами та штурмовиками Су-25 противник завдав 4 авіаційних ударів неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає. ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Триває відновлення електропостачання в деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Запеклі бої за Бахмут; відсутність води; ситуація на Донеччині 20 жовтня - Павло Кириленко

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