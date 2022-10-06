Ракетний обстріл Запоріжжя: зросла кількість жертв, людей ще шукають під завалами

У місті ще розбирають завали, тож точна кількість жертв та постраждалих стане відомою згодом.

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 6 жовтня кількість загиблих зросла до семи. Ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив у Мережі.

"На превеликий жаль, маю повідомити, що кількість жертв терористичного обстрілу центру міста збільшилася. Підтверджена загибель 7 мешканців обласного центру, ще щонайменше 5 осіб вважаються зниклими безвісти", – йдеться в заяві.

Старух додав, що зараз триває розбирання завалів на місці обстрілу. Після цього можна буде встановити точну кількість загиблих і постраждалих.

Голова ОВА також поінформував, що водночас надзвичайники та медики змогли врятувати 21 людину. Усім врятованим вже надали необхідну допомогу. Окрім того, міська влада влаштує постраждалих до центрів тимчасового розміщення.

Старух наголосив, що ворожий обстріл Запоріжжя – це низка ракет, спрямованих на багатоповерхівки. Поряд немає ні військових, ні важливих об’єктів, а лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки.

Що відомо про ракетний удар по Запоріжжю

Російські війська над ранок, 6 жовтня, обстріляли ракетами центральну частину Запоріжжя. Внаслідок атак у місті спалахнули пожежі та були зруйновані житлові будинки. Мирні жителі опинилися під завалами.

Згодом стало відомо, що ракетних ударів було сім, і всі вони були завдані, коли люди ще спали.

Спершу повідомлялося про 12 постраждалих, серед яких була 3-річна дитина. Також було відомо про трьох загиблих.

Ракети зруйнували багатоповерхівку в Запоріжжі - російські нелюди вбили людей

Читайте також: