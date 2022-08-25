Ракетний терор Дніпропетровщини у День Незалежності: у Зеленського розповіли про криваві наслідки атаки РФ

На День Незалежності України Дніпропетровська область зазнала ракетного терору з боку російських військових.

Зокрема, під обстріл РФ потрапило селище Чаплине на Дніпропетровщині. Вдень ракета поцілила у приватний будинок, загинув злопчик, пізніше - влучила у залізничну станцію, наразі відомо про 22 жертви.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися 3 людини – жінка та 2 дітей. Жінку та 13-річного хлопчики врятували місцеві мешканці. Тіло загиблого 11 річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники. Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт – спочатку однією ракетою, а потім ще трьома", - написав Тимошенко.

Посадовець додав, що на місці удару по залізничній станції "Чаплине" наразі тривають пошукові роботи.

"Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні — влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в 5 пасажирських вагонах. Загинула 21 людина, поранено – 22. Рятувальники локалізували вогонь, нині тривають пошукові роботи", - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, 24 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" у Дніпропетровській області. Спершу було відомо про 15 загиблих та ще близько 50 поранених. Пізніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" зросла до 22. Серед жертв – 11-річний хлопчик.