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Ракетний терор мирних мешканців Харкова та американська віза для Лаврова: головні новини ночі 18 серпня

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Ракетний терор мирних мешканців Харкова та американська віза для Лаврова: головні новини ночі 18 серпня

Фото: ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 18 серпня:

  • Внаслідок влучання російської ракети у триповерховий житловий будинок у місті Харкові загинуло 7 осіб. Читати далі –>
  • Над ранок 18 серпня у місті Харкові пролунало щонайменше 5 вибухів внаслідок влучання російських ракет. Читати далі –>
  • Російський посол у Вашингтоні звертатиметься до Держдепу США з вимогою забезпечити участь очільника МЗС РФ у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Читати далі –>
  • У столиці Афганістану під час вечірньої молитви у мечеті внаслідок вибуху загинуло щонайменше троє людей, десятки отримали поранення. Читати далі –>
  • Черга на в'їзді Керченського мосту стала ще довшою, охочих росіян покинути півострів побільшало в рази. Читати далі –>

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