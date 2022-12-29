Ракетний терор РФ: на Харківщині повідомили про жертв ворожої атаки

На Харківщині через ракетні удари російських окупантів загинули люди.

В Харківській області внаслідок ракетних ударів російських окупантів 29 грудня загинуло двоє людей. Є поранений.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, всі ворожі ракети були націлені на об’єкти критичної інфраструктури. Попри успішну роботу ППО, яка збила 54 із 69 ракет РФ, в регіоні є влучання.

Також у результаті ворожої атаки загинув 50-річний чоловік.

"В області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлена на об’єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік", - написав Синєгубов.

Спершу керівник області заявляв про двох поранених, яких госпіталізували. Але згодом він уточнив, що один з поранених чоловіків помер в машині "швидкої".

"За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині "швидкої". Іншого – госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Після ранкового обстрілу росіяни вдень знову вдарили по Харкову. Близько 14:30 мер Ігор Терехов повідомив про ворожу атаку.

"Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. За руйнуваннями та постраждалими інформація уточнюється", - заявив міський голова Харкова.

Нагадаємо, у ніч проти 29 грудня війська РФ також завдали ударів безпілотниками Shahed-136 по енергетичній інфраструктурі Харкова. Із 13 іранських дронів, ППО збила 11.

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