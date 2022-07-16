Ракетний терор Росії: в ОК "Південь" назвали основну мету ворожих атак

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що основна мета ракетних ударів держави-терористки Росії - посіяти паніку серед українців та створити уявні перемоги на полі бою.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, пише 24 канал.

Гуменюк впевнена, такий хід потрібен, аби українці не розуміли, що лінія фронту посувається до РФ.

"Росія хоче посилити психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими, а також створити напруження в країні внутрішнє, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається в бік повернення окупантів до їх країни і до очищення наших територій", – сказала вона.

Нагадаємо, через ймовірність ракетних ударів мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям міста залишити його на вихідні, а мер Білопілля Юрій Зарко закликав місцевих виїхати подалі від кордону.

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