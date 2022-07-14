Ракетний удар частково зруйнував депо метрополітену у Харкові (фото)

Внаслідок російських обстрілів частково зруйноване депо метрополітену Харкова. Крім того, пошкоджені приватні будинки та газорозподільча підстанція.

Про наслідки обстрілів повідомили 14 липня в обласній поліції.

"13 липня ракетної атаки зазнав Харків, внаслідок чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці опрацювали понад 60 фактів руйнування помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Своєю чергою, начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов показав фото наслідків ракетних обстрілів.

"Чітко видно маркування ракети - 5В55. Це - зенітно-керована ракета з ЗРК "С-300", яка взагалі-то використовується як ППО. Але рашисти використовують і захисну зброю для руйнування нашого міста", - йдеться у його дописі.

Фото: Facebook Сергій Болвінов

Фото: Facebook Сергій Болвінов

Фото: Facebook Сергій Болвінов

Як повідомлялося, 14 липня у Вінниці російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед яких - маленька дитинка.

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