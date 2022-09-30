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Ракетний удар "Іскандерами" по Дніпру: одна людина загинула, ще п'ять - поранені

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Ракетний удар "Іскандерами" по Дніпру: одна людина загинула, ще п'ять - поранені

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти вночі вдарили ракетами по АТП, вбили одну людину та знищили понад 50 автобусів.

У результаті російського ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру в ніч проти 30 вересня загинула одна людина, ще п'ять - поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі

Рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів і з’ясовують масштаби руйнувань. 

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов розповів подробиці нічного обстрілу російськими окупантами. "Іскандером" влучили у звичайне міське АТП.

Наслідки ракетної атаки на Дніпро

Наслідки ракетної атаки на Дніпро

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