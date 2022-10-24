Ракетний удар минулого тижня по Україні окупанти здійснили, зокрема, з ракетоносіїв у морі – Гуменюк

Наразі корабельні угруповання ворога перебувають вздовж південного узбережжя Криму і маневрують саме в напрямку Новоросійська, оскільки штормова погода передбачає, що вони можуть укриватися, а те, що вони не можуть вийти за мис Тарханкут, ближче до материкової України – там вже починається зона досягнення нашого озброєння, тобто кораблі ворога можуть бути ураженими.

Про це 24 жовтня в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Крім того, зернова ініціатива, яка працює і підписані зобов'язання на міжнародному рівні, застерігають їх наближатися туди, щоб не перешкоджати роботі "зернових" коридорів. Саме тому вони перебувають у ракетобезпечному для себе районі, так званої "зони комфорту", де не можуть виходити за певні межі, але можуть завдавати ракетні удари. Тому що тактико-технічні характеристики "Калібрів", зокрема, дозволяють влучати в об'єкти навіть на відстані 2,5 тисячі кілометрів", - розповіла Гуменюк.

Також, за її словами, зараз Росія тримає у морі два надводних ракетоносії – це 16 "Калібрів" напоготові. Минулого тижні там було від п'яти одиниць ракетоносіїв, у тому числі, два підводних кораблі, які також використовувались для ураження критичних об'єктів інфраструктури України.

"Пуски з підводних човнів таких ракет ускладнюють їх виявлення, тому вони і використовують їх для того, уразити саме критичні об'єкти. Наразі підводних ракетоносіїв там не зафіксовано, перебувають лише два надводних, і саме тому що вони випустили такий масований ракетний удар минулого тижня, зараз частина ракетоносіїв зайшла до пунктів базування вочевидь для поповнення запасів ракет також", - резюмувала Гуменюк.

Ракетний терор окупантів

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що російська армія ще довго може тероризувати українців дронами-камікадзе "Shahed-136". Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані. Буданов наголосив, що ППО успішно знищує дрони – збиті 70% БПЛА.

За даними міноборони Британії, Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських безпілотників Shahed-136, щоб "пробити" дедалі ефективнішу українську ППО.

Військовий експерт Олег Жданов закликав не рахувати кількість російських ракет, а шукати способи захисту від них. За його словами, літом у росіян було приблизно 3 500 ракет, скільки зараз - невідомо. Експерт також дав невтішний прогноз – поки у Росії закінчаться ракети, вона рознесе всю нашу енергосистему.

У Повітряних силах зазначили, що в Україні немає протиракетної оборони, а тому найкраще іранські ракети буде знищувати ще на складах, поки вони не нанесли Україні шкоди.

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