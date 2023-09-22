Ракетний удар окупантів по Кураховому: з'явилися кадри ліквідації наслідків (відео)

Під час проведення розвідки в одному із приміщень надзвичайники врятували двох людей.

У ніч проти 22 вересня російські окупанти завдали два удари по Кураховому на Донеччині. МВС України оприлюднило кадри ліквідації наслідків ракетного удару рятувальниками ДСНС.

Відповідне відео з'явилося на телеграм-каналі міністерства.

"Під час проведення розвідки в одному із приміщень надзвичайники врятували двох людей. На місці події вогнеборці ліквідували загоряння. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - йдеться в описі під відео.

Кадри ліквідації наслідків ракетного удару окупантів по Кураховому

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 21 вересня росіяни обстріляли житловий квартал у місті Курахове Донецької області. Правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки поранено 15 цивільних осіб та одного поліцейського.

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