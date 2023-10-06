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Ракетний удар окупантів по житловому будинку в Харкові: пошуково-рятувальна робота завершилася (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ракетний удар окупантів по житловому будинку в Харкові: пошуково-рятувальна робота завершилася (фото)

Фото: ДСНС України

Внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинуло дві людини.

В Харкові на місці ракетної атаки росіян завершилися аварійно-рятувальні роботи. 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“Харків. Станом на 18:00 аварійно-рятувальні роботи завершено. Внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинуло дві людини, з яких одна дитина. Постраждало 30 мешканців, з них 12 — госпіталізовано”, - розповіли в ДСНС.

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Нагадаємо, що зранку, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто. Сталося це о 6:46 ранку. У Харкові ракетним ударом РФ пошкоджено понад 70 будівель

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Дата публікації
Перегляди
736
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