Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: росіяни публікують ймовірне відео атаки

Російські телеграм-канали опублікували у Мережі ймовірне відео атаки по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області.

Кадри атаки з'явилися у неділю, 5 листопада.

Як видно із відео, окупанти спостерігали за українськими військовими із дрона. Вони помітили, що воїни штурмової бригади збираються в одному місці. Вичекавши вдалий момент - завдали удару.

Нагадаємо, 4 листопада з'явилася інформація, що окупанти завдали ракетного удару по воїнах 128-ї бригади, яких зібрали на нагородження. Згодом у ЗСУ цю інформацію підтвердили та повідомили, що трагедія сталася 3 листопада. За даними ЗМІ та військових, захисників зібрали на нагородження до Дня артилерії. Внаслідок цинічної атаки є загиблі та поранені.

Росіяни публікують ймовірне відео удару по воїнах 128-ї бригади на Запоріжжі

Все, що відомо ракетний удара по бригаді на Запоріжжі - зібрав ТСН.ua.