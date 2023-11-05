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Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: росіяни публікують ймовірне відео атаки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: росіяни публікують ймовірне відео атаки

Удар по 128-й бригаді. ФОТО: соцмережі

Окупанти із дрона фіксували, як українські військові збираються разом в одному місці.

Російські телеграм-канали опублікували у Мережі ймовірне відео атаки по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області.

Кадри атаки з'явилися у неділю, 5 листопада. 

Як видно із відео, окупанти спостерігали за українськими військовими із дрона. Вони помітили, що воїни штурмової бригади збираються в одному місці. Вичекавши вдалий момент - завдали удару. 

Нагадаємо, 4 листопада з'явилася інформація, що окупанти завдали ракетного удару по воїнах 128-ї бригади, яких зібрали на нагородження. Згодом у ЗСУ цю інформацію підтвердили та повідомили, що трагедія сталася 3 листопада. За даними ЗМІ та військових, захисників зібрали на нагородження до Дня артилерії. Внаслідок цинічної атаки є загиблі та поранені. 

Росіяни публікують ймовірне відео удару по воїнах 128-ї бригади на Запоріжжі

Росіяни публікують ймовірне відео удару по воїнах 128-ї бригади на Запоріжжі

 Все, що відомо ракетний удара по бригаді на Запоріжжі - зібрав ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
310
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