Ракетний удар по 128-й бригаді: як окупантам вдалося атакувати військових – журналіст

Журналіст розповів про причини та відповідальність за трагедію у 128-й гірсько-штурмовій бригаді.

Окупаційні війська Росії 3 листопада завдали ракетного удару по військових 128-ї закарпатської бригади. Внаслідок атаки загинуло 19 бійців ЗСУ.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про причини та відповідальність за трагедію у 128-й гірсько-штурмовій бригаді.

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Командування бригади призначило захід з нагородження групи військовослужбовців у селі Зарічне, яке розташоване приблизно за 30 км від фронту. Зарічне є важливою трасою сполучення, тому перебуває у зоні уваги аеророзвідки ворога.

За словами журналіста, дрон росіян тривалий час спостерігав як зосереджуються автомобілі у середині села – ворог завдав удар керованою ракетою.

"Судячи з руйнувань, це ймовірно була авіаційна ракета Х-59. Відповідальність за обрання місця та часу нагородження в селі, яке добре проглядалось дронами – командира бригади та інших посадових осіб, хто ухвалював рішення разом з ним. Питання, хто несе відповідальність за відсутність попереджень про проліт російського дрону. Дрон на значній висоті залетів глибоко в тил, і про його маршрут мало пройти попередження або від радарів або від радіоелектронноі розвідки. Або не було засобів, або не було попередження від військ ППО та РЕБ, або попередження було, але командування бригади цього не врахувало. Це треба встановити. Можливо, коло відповідальних розшириться", - зазначив Бутусов.

Журналіст також підкреслив, що халатність з обранням місця проведення урочистостей у 128-ї бригаді є наслідком відсутності покарання посадових осіб за інші численні випадки скупчення особового складу, які призвели до кількох сотень жертв, зокрема удари по казармах 137-го батальйону у Миколаєві, 66-й бригади на полігоні у Чернігівській області, навчального центру в Яворові на Львівщині.

"Поки не буде визначений порядок зосередження особового складу та поки не будуть робити аналіз та карати за демаскуваня власних позицій – скупчення будуть продовжуватись. Відповідальність за життя підлеглих у нас не є справою честі. Війна все спише, так думають наверху", - резюмував Юрій Бутусов.

Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: що відомо

3 листопада Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі в Запорізькій області. Військових зібрали на нагородження до Дня артилерії.

У командуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили, що внаслідок атаки загинули 19 військових.

Президент Володимир Зеленський 6 листопада повідомив, що командира 128 бригади Дмитра Лисюка відсторонили на час розслідування загибелі бійців.

Міністр оборони України Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за цим фактом.

Журналіст Володимир Бойко повідомив, що командир бригади Дмитро Лисюк у минулому торгував контрабандою із "ЛНР".

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