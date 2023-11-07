Ракетний удар по 128-ї бригаді: генерал-лейтенант озвучив свою версію причин трагедії

Генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко пояснив свою версію, чому сталась трагедія із ракетним обстрілом 128-ї бригади на Запоріжжі.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Генерал-лейтенант у відставці зауважив, що схожі події траплялись і в окупаційних військах, а тому він вважає, що в українській армії могла бути заборона на такі масові зібрання, проте через системну помилку, сталась трагедія.

"Коли таке відбувається під час повномасштабної війни, треба відповідально до цього ставитись. Бо за ці два роки схожі події були в Силах оборони України. Також таке було і у ворогів. Ми знаємо, коли наші розвідники виявляли, що в них були наради чи скупчення та ефективно використовували наші засоби ураження. Тоді наші війська знали про такі події та мали вказівки, щоб не зосереджувати особового складу", - сказав він.

Ігор Романенко додав, що трагедія сталась і через певних посадових осіб, які могли знати про подібну подію, проте дозволили такому статись.

"Бо зрозуміло, що є випадки коли техніку та людей потрібно зосереджувати, але не через такі події. І це відомо начальникам тих командирів, які там були. Це відомо і самим військовим, бо війна швидко вчить, що треба робити. У частині такого рівня є представники СБУ, які мали б це попереджувати. Тобто є система, яка не спрацювала і це велика відповідальність тих посадових осіб, які мали такі обов'язки та вказівки", - зауважив він.

Місце ракетного удару

Генерал-лейтенант наголосив, що військові повинні розуміти, що подібні заходи є неприпустимі, проте трагедія таки сталась.

"Незважаючи на те, що відбувається широкомасштабна війна, питання управління завжди були актуальними, принциповими під час виконання та ведення бойових дій. А тому командири, які є командувачами, повинні насаджувати нову систему управління, яка б не мала призвести до таких дій", - пояснив він.

Місце трагедії

Ракетний удар по 128-ї бригаді під час нагородження: що відомо

4 листопада ЗМІ повідомили про "приліт" російської ракети по воїнах 128-ї закарпатської бригади. Це згодом підтвердили в українському командуванні та уточнили, що трагедія сталася 3 листопада.

Журналіст Володимир Бойко повідомив, що наказ вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста віддав командир бригади, який у минулому торгував контрабандою із "ЛНР".

Після скандалу Зеленський оголосив, що командира 128-ї бригади відсторонено. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі військових на Запоріжжі.

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