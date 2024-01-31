Ракетний удар по аеродрому Бельбек у Криму: вражено три ворожі літаки — Невзоров

Одна з ракет, за інформацією російського опозиціонера, влучила по військовій частині в селищі Гвардійському, де дислокуються спецпризначенці російського ГРУ.

Щонайменше три російських літаки зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару по аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Криму.

Про це у своєму Telegram-каналі написав російський опозиціонер Олександр Невзоров.

За його словами, у російських окупантів також значні втрати серед особового складу.

“За початковими даними, в результаті ракетного удару по аеродрому Бельбек у Севастополі - розфігачено два СУ-27, один СУ-30, убито багато повітряних та земноводних орків”, - написав Невзоров.

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Окрім того, за його інформацією, одна з українських ракет вдало приземлилася у військовій частині в селищі Гвардійському, де дислокуються спецпризначенці російського ГРУ.

“У селищі Гвардійському ракету ЗСУ прийняв на груди спецназ ГРУ. Фрагменти окупантів збирають по всьому селищі”, - уточнив він.

За інформацією моніторингової групи Telegram-каналу "Кримський вітер", на аеродромі Бельбек вражені одна з радіолокаційних станцій та автопарк окупантів. Окрім того, внаслідок прильоту ракети відкололася частина обриву поряд зі злітною смугою.

Нагадаємо, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук прокоментував серію вибухів, що сталися 31 січня на території окупованого Росією Кримського півострова.

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