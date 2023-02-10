Ракетний удар по автобусній зупинці на Львівщині: опублікували фото з місця події

Російські терористи 10 лютого запустили по Львівській області ракети. Одна з них впала біля автобусної зупинки в селі Кізлів Золочівського району. Через це пошкоджено приватний житловий будинок.

Про це повідомив канал "Перший західний".

Відомо, що російська ракета впала на подвір’я житлового будинку, що поблизу зупинки громадського транспорту, та не розірвалась. На щастя, на момент інциденту нікого не було вдома. Будинок також вцілів.

Фото: "Перший західний"

На місці події працювали вибухотехніки, які знешкодили російський снаряд. Також уже відновлено рух трасою "Київ-Чоп".

Фото: "Перший західний"

Енергетики повертають електрику до помешкань жителів Львівщини, оскільки російська ракета пошкодила електричні дроти.

Фото: "Перший західний"

Фото: "Перший західний"

Ракетний обстріл Львівської області 10 лютого

Російські терористи 10 лютого масовано обстріляли Україну ракетами. Вони випустили по нашій державі 71 ракету, з яких 61 - вдалось збити.

На території Львівщини знешкоджено 9 ворожих цілей. Є потрапляння в об'єкт енергетичної інфраструктури. Також одна із ракет впала біля санаторію у Львівському районі. Ніхто з людей на Львівщині через терористичні удари РФ не постраждав.

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