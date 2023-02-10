Ракетний удар по автобусній зупинці на Львівщині: опублікували фото з місця події

Ракета впала біля житлового будинку.
Російські терористи 10 лютого запустили по Львівській області ракети. Одна з них впала біля автобусної зупинки в селі Кізлів Золочівського району. Через це пошкоджено приватний житловий будинок.
Про це повідомив канал "Перший західний".
Відомо, що російська ракета впала на подвір’я житлового будинку, що поблизу зупинки громадського транспорту, та не розірвалась. На щастя, на момент інциденту нікого не було вдома. Будинок також вцілів.
На місці події працювали вибухотехніки, які знешкодили російський снаряд. Також уже відновлено рух трасою "Київ-Чоп".
Енергетики повертають електрику до помешкань жителів Львівщини, оскільки російська ракета пошкодила електричні дроти.
Ракетний обстріл Львівської області 10 лютого
Російські терористи 10 лютого масовано обстріляли Україну ракетами. Вони випустили по нашій державі 71 ракету, з яких 61 - вдалось збити.
На території Львівщини знешкоджено 9 ворожих цілей. Є потрапляння в об'єкт енергетичної інфраструктури. Також одна із ракет впала біля санаторію у Львівському районі. Ніхто з людей на Львівщині через терористичні удари РФ не постраждав.
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