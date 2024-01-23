Ракетний удар по багатоповерхівці Харкова – під завалами є люди (фото)

Окупаційна армія Росії вранці 23 січня завдала ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі Харкова та Балаклії. Внаслідок атаки поранення отримали 35 осіб, серед них – двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають п'ятеро людей. Дві жінки 56 та 40 років загинули.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму", - наголосив він.

Як прокоментував мер Харкова Ігор Терехов з місця ракетного удару, окупанти атакували місто у дві хвилі – вночі і вранці.

"На жаль, дуже багато постраждалих... Під завалами, як кажуть ДСНС, ще перебувають люди. ДСНС працює. Дуже багато руйнацій. Це і відключення електропостачання на Північну Салтівку, відключення теплопостачання на Північну Салтівку, є витік газу, відключено декілька мікрорайонів. Працюємо з комунальними підприємствами над локалізацією всіх цих руйнацій, які накоїла російська агресія", - розповів він.

Ракетний удар по Харкову 23 січня 2024

Ракетний удар по Харкову 23 січня 2024

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки та жертв ранкової ракетної атаки по Україні (фото).

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