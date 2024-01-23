Ракетний удар по багатоповерхівці Харкова – під завалами є люди (фото)

Окупанти завдали ракетного удару зенітними керованими ракетами по місту.
Окупаційна армія Росії вранці 23 січня завдала ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі Харкова та Балаклії. Внаслідок атаки поранення отримали 35 осіб, серед них – двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають п'ятеро людей. Дві жінки 56 та 40 років загинули.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму", - наголосив він.
Як прокоментував мер Харкова Ігор Терехов з місця ракетного удару, окупанти атакували місто у дві хвилі – вночі і вранці.
"На жаль, дуже багато постраждалих... Під завалами, як кажуть ДСНС, ще перебувають люди. ДСНС працює. Дуже багато руйнацій. Це і відключення електропостачання на Північну Салтівку, відключення теплопостачання на Північну Салтівку, є витік газу, відключено декілька мікрорайонів. Працюємо з комунальними підприємствами над локалізацією всіх цих руйнацій, які накоїла російська агресія", - розповів він.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки та жертв ранкової ракетної атаки по Україні (фото).
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