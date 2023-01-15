Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: кількість загиблих знову зросла

Розбір завалів у Дніпрі триває. Докладаються зусилля порятунку життів людей.
Станом на 6:00 15 січня у Дніпрі на місці влучання російської ракети у житловий багатоквартирний будинок врятували 38 людей, зокрема шістьох дітей. Кількість загиблих зросла до 17 осіб, з них одна - дитина. Поранені 73 людини, зокрема 14 дітей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Триває ліквідація трьох незначних осередків тління в завалах.
"О 7:00 планується ротація особового складу. Встановили чотири намети ДСНС та один намет від волонтерів, забезпечено харчування. Психологи ДСНС надали допомогу 40 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи й демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Освітлення місця проведення робіт забезпечено", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 січня у Дніпрі пролунав вибух: ворожа ракета поцілила у житловий будинок.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни вдарили по Дніпру ракетою Х-22. А запуски були з Курська та району Азовського моря.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що всі причетні до удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня нестимуть відповідальність.
Влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.
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