Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що зараз відбувається на місці трагедії (фото, відео)

Надзвичайники та волонтери вже понад добу працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару.

У Дніпрі продовжується ліквідація наслідків ракетного удару, який Росія здійснила вчора, 14 січня. Станом на зараз відомо про загибель 25 людей. Поранення отримали 73 людини, з них – 13 дітей.

Як розповів кореспондент ТСН.ua, рятувальники, волонтери та місцеві мешканці продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети.

Спецслужбам вже вдалося зняти розтрощені конструкції будівлі орієнтовно до другого поверху.

Біля понівеченого будинку організували "Пункти Незламності" та палатки з обігрівом, їжею та іншими необхідними речами для постраждалих. Небайдужі приносять теплі речі – куртки та ковдри, а також лопати, будівельні мішки та воду.

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Волонтери також організували у "Будинку профспілок" штаб з приймання речей для постраждалих людей та тварин. Туди зносять – одяг, засоби особистої гігієни, а також їжу для тварин.

Ракетний удар по будинку у Дніпрі 14 січня

У суботу, 14 січня, Росія здійснила ракетний удар по багатоповерховому будинку у Дніпрі, вщент зруйнувавши один під'їзд. Станом на зараз відомо про смерть 25 людей. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

Попередньо, зруйновано 72 квартири, пошкоджено – понад 230 квартир.

Окупанти атакували багатоповерхівку ракетою Х-22.

Віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень.

У неділю, 15 січня, близько 11:30 у Дніпрі дістали 27-річну дівчину, яка була з-під завалами понад 20 годин.

Мер Дніпра Борис Філатов закликав не оголошувати щогодини про кількість жертв внаслідок російської масованої атаки по багатоповерхівці. Він радить зробити паузу у публічних заявах, бо, за його словами, жертв буде багато.

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