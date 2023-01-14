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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: в ОВА розповіли перші деталі та показали фото

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: в ОВА розповіли перші деталі та показали фото

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Зокрема, травмовано двоє дітей.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру у суботу, 14 січня, наразі відомо про десятьох поранених. Серед них є діти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Тварюки. Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі. Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них - діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні", - написав голова області.

Інформації про загиблих немає.

©
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Своєю чергою, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом 16:20 у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. 

"Кількість загиблих та травмованих уточнюється. Продовжують гасіння пожежі та порятунок людей", - наголосив він.

Нагадаємо, після оголошеної повітряної тривоги о 14:01 14 січня у Дніпрі пролунав потужний вибух. Кирило Тимошенко повідомив, що війська РФ влучили ракетною в багатоквартирний будинок.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
8907
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