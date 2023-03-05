Ракетний удар по будинку у Запоріжжі: завершено розбір завалів багатоповерхівки, 13 загиблих

Російські терористи в ніч проти 2 березня ракетами обстріляли багатоповерховий житловий будинок в Запоріжжі. На місці трагедії загинуло 13 людей, ще 5 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Посадовець повідомив, що рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхового житлового будинку. На місці трагедії росіяни вбили 13 мирно людей – чоловіків, жінок, маленьку дитину. Ще 5 людей вважаються зниклими безвісти.

Через ракетний обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі 6 березня оголошено Днем жалоби.

"Також повідомляємо, що завтра у міськраді призначено зустріч з мешканцями постраждалого будинку Незалежної України, 67. Якщо у когось з мешканців цього будинку ще не має даної інформації, то ми вас запрошуємо - приходьте завтра, на 11 ранку", - написав Куртєв.

Зазначимо, що напередодні у Мережі публікували скарги жителів Запоріжжя, що нібито місцева влада не запропонувала потерпілим тимчасового житла.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі

Російські терористи в ніч проти 2 березня ракетами обстріляли 5-ти поверховий житловий будинок у місті Запоріжжі. Попередньо, ракета С-300 поцілила у багатоповерхівку, знищивши від 2 до 5 поверхів.

На місці трагедії кілька днів працювали рятувальники, розбираючи завали. Відомо, що серед 13 загиблих є родина переселенців - чоловік, жінка та їхня 8-місячна дитина.

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