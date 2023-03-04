Ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: кількість загиблих знову зросла (фото)

У Запоріжжі з-під завалів будинку, в який 2 березня влучила російська ракета С-300, дістали тіла вже 10 загиблих, серед них — одна дитина. Раніше повідомлялося про 7 загиблих.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила сьогодні, 4 березня.

Врятувати вдалось 11 людей. Під час розбору завалів також врятували двох котів та собаку. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч проти 2 березня, внаслідок чого будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК С-300. Ракетним ударом в п’ятиповерхівці зруйновані понад 10 квартир від другого до п'ятого поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будинки.

З сусідніх під'їздів евакуювали 20 людей.Наразі біля зруйнованого будинку розгорнуті намети, де жителі можуть отримати першу допомогу.

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр.

Неможливо визначити навіть стать: з-під завалів будинку в Запоріжжі дістали тіло вже 6 жертви