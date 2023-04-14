Ракетний удар по багатоповерхівках у Слов'янську: уже відомо про 8 загиблих та 21 пораненого

Рятувальна операція на місці трагедії триває.
Російські терористи 14 квітня ракетами обстріляли житлові будинки в м. Слов'янську Донецької області. Станом на зараз кількість загиблих зросла до 8 осіб.
Про це в етері телемарафону сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Рятувальники продовжують розбирати завали на місці ракетних ударів у Слов'янську. Станом на цей час відомо про 8 загиблих та 21 пораненого.
Рятувальна операція наразі триває.
Нагадаємо, російські терористи 14 квітня ракетами обстріляли житлові будинки в Слов'янську. За даними ОВА, російські ракети С-300 пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
Відомо, що серед загиблих є 2-річна дитина. Також рятувальники дістали з-під завалів 14-річну дівчину.
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