Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по багатоповерхівках у Слов'янську: уже відомо про 8 загиблих та 21 пораненого

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
918
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по багатоповерхівках у Слов'янську: уже відомо про 8 загиблих та 21 пораненого

Фото: ДСНС

Рятувальна операція на місці трагедії триває.

Російські терористи 14 квітня ракетами обстріляли житлові будинки в м. Слов'янську Донецької області. Станом на зараз кількість загиблих зросла до 8 осіб. 

Про це в етері телемарафону сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці ракетних ударів у Слов'янську. Станом на цей час відомо про 8 загиблих та 21 пораненого. 

Рятувальна операція наразі триває. 

Нагадаємо, російські терористи 14 квітня ракетами обстріляли житлові будинки в Слов'янську. За даними ОВА, російські ракети С-300 пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Відомо, що серед загиблих є 2-річна дитина. Також рятувальники дістали з-під завалів 14-річну дівчину. 

Читайте також:

Росіяни вдарили по Слов'янську, горять житлові будинки

Росіяни вдарили по Слов'янську, горять житлові будинки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
918
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація