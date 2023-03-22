Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: у міськраді назвали попередню кількість постраждалих

Окупанти вдарили по багатоповерхівці під час повітряної тривоги у Запоріжжі.

Внаслідок ракетного удару 22 березня по багатоповерхівкам у Запоріжжі постраждали 18 людей, серед яких діти 7 та 9 років. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він уточнив, що внаслідок атаки постраждали два дев’ятиповерхових будинки.

"На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо перебувають у важкому стані, семеро – у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.

На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів.

Ракетний удар по Запоріжжю

У середу, 22 березня, окупанти обстріляли Запоріжжя, ракети влучила у дві багатоповерхівки. Росіяни атакували місто під час повітряної тривоги, що тривала 3 год. 31 хв.

У Мережі з'явилися відео наслідків ракетної атаки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував влучення ракети РФ у будинок в Запоріжжі.

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