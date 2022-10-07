Ракетний удар по будинках у Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 11

З під-завалів вдалося витягнути і врятувати 21 людину.

Над ранок 6 жовтня армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі. Станом на ранок 7 жовтня кількість загиблих зросла до 11. Рятувальникам вдалося врятувати 21 мешканця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наразі триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків. Майже пів сотні рятувальників розбирають завали.

За однією адресою з-під зруйнованого п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано вісім загиблих осіб. Врятовано шість людей, з яких п'теро поранених госпіталізовано.

Фото: ДСНС у Запорізькій області

За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей. рятувальники врятували 15 осіб, з яких вісім госпіталізовано.

Фото: ДСНС у Запорізькій області

Ракетний удар по Запоріжжю

Війська агресорки Росії над ранок 6 жовтня обстріляли ракетами центральну частину Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі та були зруйновані житлові будинки. Мирні жителі опинилися під завалами.

У ДСНС повідомили, що ракетних ударів було сім. Їх завдали, коли люди ще спали. Спочатку було відомо про одного загиблого. Втім, у міру розбирання завалів ця цифра зростала.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми і додав, що "російське питання необхідно вирішити раз і назавжди".

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