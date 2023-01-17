Ракетний удар по будинку у Дніпрі: Зеленський повідомив про рішення щодо допомоги постраждалим

Зауважимо, що в будинку повністю зруйновано 72 квартири, ще 230 – пошкоджено.

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра.

Про це глава держави поінформував у Мережі після заслуханої доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі.



Так, 17 січня завершено розбір завалів і пошуково-рятувальну операцію. Відомо про 45 загиблих, серед яких 6 дітей. Травми різних ступенів тяжкості отримали 79 осіб, серед них 16 дітей. Загалом у будинку мешкали близько 1700 осіб. У будівлі пошкоджені 230 квартир, повністю зруйновані – 72.

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"Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалими, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії", – повідомив Зеленський.



Він додав, що також проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин та встановлення всіх причетних до цього злочину Росії проти цивільних.



"Ми обов’язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності", – запевнив президент.

Ракетний удар по Дніпру: що відомо

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку Дніпра, вбивши внаслідок теракту загалом 45 людей. Найменшій жертві РФ – хлопчику Микиті – не було й року.

Ворожа атака зруйнувала цілу секцію будинку, тож рятувальники три дні шукали під завалами живих людей, а також тіла загиблих. Станом на 17 січня пошуково-рятувальна операція була припинена. Неідентифікованими залишаються 15 тіл загиблих.

Зауважимо, що багатоповерхівка була атакована протикорабельною ракетою Х-22. На сьогодні Україна не має можливостей збивати ракети такого типу.

"Люди намагалися допомагати": що відбувалося в перші години на місці трагедії у Дніпрі

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