Ракетний удар по будинку культури у Лозовій: Синєгубов повідомив деталі та показав фото наслідків "руского міра"

У п'ятницю, 20 травня, російські війська випустили три ракети по Лозовій Харківської області. Дві ракети українським силам вдалося збити, одна влучила в Будинок культури, після чого у приміщенні виникла пожежа.

За даними очільника області Олега Синєгубова, унаслідок удару постраждали 8 осіб, серед поранених - дівчинка 11 років.

Про деталі ракетного удару розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та опублвкував світлини наслідків.

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Він повідомив, що усі постраждалі від ворожого удару перебували поряд із приміщенням, вони отримали осколкові поранення. 7 осіб госпіталізовані до медичних установ. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

Синєгубов зазначив, що вогнеборці займання ліквідували. Від вибуху постраждали також багатоповерхівки поруч.

ФОТО: Олег Синєгубов/Telegram

ФОТО: Олег Синєгубов/Telegram

"Немає жодних сумнівів, що окупанти цілили безпосередньо в Будинок культури. Нещодавно відреставрований, був одним із найбільших на Харківщині - велика зала будівлі розрахована на 1078 місць. Зруйнований окупантами Будинок культури ми відбудуємо, а російських злочинців притягнемо до відповідальності! Обов'язково", - написав голова Харківської області.

Нагадаємо, що російські окупанти 20 травня вдарили по центру міста Лозова Харківської області, у результаті чого є поранені.

Згодом на вородий обстріл відреагував український президент Володимир Зеленський та показав відео моменту "прильоту" російської ракети в Лозовій.

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

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