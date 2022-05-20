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Ракетний удар по будинку культури у Лозовій: Синєгубов повідомив деталі та показав фото наслідків "руского міра"

Ракетний удар по будинку культури у Лозовій: Синєгубов повідомив деталі та показав фото наслідків "руского міра"

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Ракетний удар по будинку культури у Лозовій: Синєгубов повідомив деталі та показав фото наслідків "руского міра"

ФОТО: Олег Синєгубов/Telegram

У п'ятницю, 20 травня, російські війська випустили три ракети по Лозовій Харківської області. Дві ракети українським силам вдалося збити, одна влучила в Будинок культури, після чого у приміщенні виникла пожежа.

За даними очільника області Олега Синєгубова, унаслідок удару постраждали 8 осіб, серед поранених - дівчинка 11 років.

Про деталі ракетного удару розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та опублвкував світлини наслідків.

Він повідомив, що усі постраждалі від ворожого удару перебували поряд із приміщенням, вони отримали осколкові поранення. 7 осіб госпіталізовані до медичних установ. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу. 

Синєгубов зазначив, що вогнеборці займання ліквідували. Від вибуху постраждали також багатоповерхівки поруч. 

ФОТО: Олег Синєгубов/Telegram / ©
ФОТО: Олег Синєгубов/Telegram
ФОТО: Олег Синєгубов/Telegram / ©
ФОТО: Олег Синєгубов/Telegram

"Немає жодних сумнівів, що окупанти цілили безпосередньо в Будинок культури. Нещодавно відреставрований, був одним із найбільших на Харківщині - велика зала будівлі розрахована на 1078 місць. Зруйнований окупантами Будинок культури ми відбудуємо, а російських злочинців притягнемо до відповідальності! Обов'язково", - написав голова Харківської області.

Нагадаємо, що російські окупанти 20 травня вдарили по центру міста Лозова Харківської області, у результаті чого є поранені.

Згодом на вородий обстріл відреагував український президент Володимир Зеленський та показав відео моменту "прильоту" російської ракети в Лозовій. 

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

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