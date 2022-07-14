Ракетний удар по будинку в Часовому Яру: рятувальники завершили пошукові роботи, знайдено 48 тіл

Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру, куди росіяни влучили ракетою 9 липня.

Пошукова операція на місці ракетного удару тривала п'ять днів. До розбору завалів та пошуку тіл загиблих мешканців будинку було залучено 323 людини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей. Зокрема, загинув 9-річний хлопчик. Рятувальникам вдалося врятувати дев'ять осіб.

Своєю чергою, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі.

"Відповідальні за обстріли мирних міст та селищ мають бути покарані та піддані Міжнародному суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські війська ракетами з "Ураганів" атакували місто Часів Яр. Ракети влучили у п’ятиповерхівку, в якій повністю знищено два під'їзди. Під завалами опинилися десятки людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Часовому Яру із найжорстокіших за увесь час війни.

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