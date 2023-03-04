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Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих зросла

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих зросла

Дві людини загинули через ракетний обстріл житлового будинку

Сотні громадян звернулися до пункту обігріву поблизу місця трагедії.

У п'ятницю, 3 березня, рятувальники деблокували ще одного загиблого з-під завалів будинку в Запоріжжі, у який поцілила ворожа ракета. Тож, кількість жертв зросла до 7. 

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Запорізькій області. 

Надзвичайникам вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати. До пункту обігріву поблизу місця вибуху звернулися 225 громадян, 92 людини отримали психологічну допомогу.  

"Станом на 22:00 3 березня у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку. Співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи потенційних постраждалих, демонтують зруйновані будівельні конструкції. Комунальні служби прибрали вже 333 тонни рештків будівлі", - йдеться в повідомленні. 

Над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють 110 людей та 21 одиниця техніки. 

Нагадаємо, росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в центрі Запоріжжя у ніч проти 2 березня. Уранці п'ятниці, 3 березня, рятувальники розповіли, що деблокували 5 загиблих. Але пізніше стало відомо про зростання кількості жертв до 6, йдеться в ТСН. Пошукові роботи тривають, адже під завалами ще можуть перебувати до десяти людей, серед яких і немовля.

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Дата публікації
Перегляди
652
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