Ракетний удар по Буковині: в ОВА розповіли про "відчутні для всієї енергосистеми України" наслідки

У понеділок, 31 жовтня, близько 08:40 ранку внаслідок ракетного удару по Буковині пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки вісім людей отримали незначні тілесні ушкодження. Постраждалих серед населення немає.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Запаранюк.

"Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника Буковини, на місці "прильоту" виникла пожежа. Її вже вдалося локалізувати. Наразі фахівці оцінюють збитки від ворожої атаки.

"На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав, критичні. Водночас життю та здоров’ю людей нічого не загрожує", - наголосив Запаранюк.

До слова, про атаку армії РФ на Буковину керівник ОВА повідомив після 09:00. Про "тривогу" в Чернівецькій області повідомили о 07:22. Вона закінчилася о 10:05 - через 2 год. 42 хв.

Ракетні удари 31 жовтня

Російська Федерація атакувала ракетами десять регіонів України. Керівник Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.

Українським військовим вдалося збити понад 44 ракети, які випустила Росія. Загалом окупанти випустили понад 50 крилатих ракет.

В Офісі президента попередили про екстрені відключення електроенергії через ворожі атаки. За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, у низці областей постраждали об'єкти енергосистеми.

Зокрема, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Крім того, електрики не мають 350 тисяч помешкань киян.

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