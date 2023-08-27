Ракетний удар по центру Чернігова: розвідка розповіла, хто і як ухвалював рішення

У ГУР запевнили, що відплата за удар по Чернігову буде неминучою.

Вдарити по центру людного Чернігова у православне свято було ухвалено на високому рівні військово-політичного керівництва РФ.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов на ютуб-каналі ISLND TV.

"Відбувся воєнний злочин. У нього є виконавці, є винна сторона - Росія, військово-політичне керівництво держави-терориста. Це зумисний злочин, який був скоєний саме в той час і в тому місці, щоб завдати максимальних жертв серед цивільного населення. Це ще один акт геноциду проти українського народу", - сказав він.

Юсов наголосив, що стосується прізвищ і підрозділів, то обставини зараз з'ясовуються, ця інформація обов'язково буде.

"Це не якісь штатні удари і робота по лінії фронту. Це окреме рішення про удар в центр великого українського міста, обласного центру - у вихідний день, у православне свято. Як і удари перед тим по Одесі - абсолютно свідомі, санкціоновані. Це точно не випадковість", - впевнений Юсов та додав, що відплата неминуча.

Нагадаємо, СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові.

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