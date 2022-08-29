Ракетний удар по центру Харкова: мер міста повідомив про пошкодження будівлі ОДА

Російські окупанти під час вечірнього обстрілу 28 серпня пошкодили будівлю Харківської обласної державної адміністрації.

Про це 29 серпня в ефірі телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Був вечірній обстріл, під час якого було зруйновано будівлю обласної адміністрації, були прильоти біля цієї будівлі, це одна з основних магістралей міста Харкова. Сьогодні комунальні служби працюють, щоб була повна проїздність, щоб прибрати наслідки цих обстрілів", - сказав він.

За словами мера, ситуація в місті залишається стабільною - працюють транспорт, комунальні підприємства, магазини, аптеки.

Варто зазначити, що раніше Терехов також повідомив про внаслідок нічних прильотів по місту постраждав будинок купця Адама Піотровського та школа у центрі міста. Про жертв та постраждалих інформації від ДСНС немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 187-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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