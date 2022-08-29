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Ракетний удар по центру Харкова: мер міста повідомив про пошкодження будівлі ОДА

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Ракетний удар по центру Харкова: мер міста повідомив про пошкодження будівлі ОДА

Фото: Олег Синєгубов

28 серпня російські окупанти вкотре завдали два ракетних удари по центру Харкова.

Російські окупанти під час вечірнього обстрілу 28 серпня пошкодили будівлю Харківської обласної державної адміністрації.

Про це 29 серпня в ефірі телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Був вечірній обстріл, під час якого було зруйновано будівлю обласної адміністрації, були прильоти біля цієї будівлі, це одна з основних магістралей міста Харкова. Сьогодні комунальні служби працюють, щоб була повна проїздність, щоб прибрати наслідки цих обстрілів", - сказав він.

За словами мера, ситуація в місті залишається стабільною - працюють транспорт, комунальні підприємства, магазини, аптеки.

Варто зазначити, що раніше Терехов також повідомив про внаслідок нічних прильотів по місту постраждав будинок купця Адама Піотровського та школа у центрі міста. Про жертв та постраждалих інформації від ДСНС немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 187-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1526
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