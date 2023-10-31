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Ракетний удар по центру Херсона: куди влучили окупанти - жахливі відео наслідків

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2003
Час на прочитання
1 хв
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Ракетний удар по центру Херсона: куди влучили окупанти - жахливі відео наслідків

Наслідки ракетного удару по центру Херсона. ФОТО: скрин із відео

Внаслідок атаки постраждали люди та півдесятка транспортних засобів.

Вдень у вівторок, 31 жовтня, Росія атакувала ракетою центральний район Херсона. Під ударом опинилася автобаза. 

Представники влади показали у Мережі наслідки атаки ворога.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ракетного удару вщент знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів. Також є постраждалі. 

"Постраждали двоє працівників. У 34-річного водія – поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Зараз потерпілі знаходяться у лікарні", - йдеться у його повідомленні. 

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що окупанти завдали удару по Центральному району Херсона близтко 11:00 години.

Ракетний удар по центру Херсона: з'явилося відео наслідків 

Ракетний удар по центру Херсона: з'явилося відео наслідків 

Нагадаємо, вранці 31 жовтня Росія знову обстріляла Херсон, внаслідок атаки є жертва та поранений.  У передмісті влучили в автівку, в якій був чоловік. Він згорів заживо. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2003
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