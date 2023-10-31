Ракетний удар по центру Херсона: куди влучили окупанти - жахливі відео наслідків

Внаслідок атаки постраждали люди та півдесятка транспортних засобів.

Вдень у вівторок, 31 жовтня, Росія атакувала ракетою центральний район Херсона. Під ударом опинилася автобаза.

Представники влади показали у Мережі наслідки атаки ворога.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ракетного удару вщент знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів. Також є постраждалі.

"Постраждали двоє працівників. У 34-річного водія – поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Зараз потерпілі знаходяться у лікарні", - йдеться у його повідомленні.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що окупанти завдали удару по Центральному району Херсона близтко 11:00 години.

Ракетний удар по центру Херсона: з'явилося відео наслідків

Нагадаємо, вранці 31 жовтня Росія знову обстріляла Херсон, внаслідок атаки є жертва та поранений. У передмісті влучили в автівку, в якій був чоловік. Він згорів заживо.

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