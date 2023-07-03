Ракетний удар по центру Краматорська: у лікарні померла письменниця Вікторія Амеліна

У день трагедії Вікторія Амеліна разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників вечеряла в ресторані Ria Lounge у центрі Краматорська.

У Дніпрі в Лікарні Мечникова померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка була тяжко поранена після ракетного удару росіян по ресторану в центре Краматорська 27 червня.

Про це інформує офіційний сайт українського ПЕН.

"З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, лауреатка літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль на Донеччині. На Франкфуртському книжковому ярмарку читала оповідання Олега Сенцова в перекладі на англійську та брала участь у численних акціях на підтримку його звільнення.

Влітку 2022-го року Вікторія приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds. Разом із командою вона документувала воєнні злочини на деокупованих територіях Сходу, Півдня та Півночі.

У день трагедії Вікторія Амеліна разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників вечеряла в ресторані Ria Lounge у центрі Краматорська. Російські окупанти завдали ракетного удару саме по цій будівлі.

Нагадаємо, загарбники завдали терористичного ракетного удару 27 червня по Краматорську. Одна ракета влучила у піцерію в центрі міста, ще одна - по селищу Біленьке. Зараз відомо про 13 загиблих та понад 60 поранених через ракетну атаку.