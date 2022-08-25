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Ракетний удар по Чаплиному: кількість загиблих збільшилася до 25, серед них діти

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Ракетний удар по Чаплиному: кількість загиблих збільшилася до 25, серед них діти

Окупанти вдарили по селищу вчора, 24 серпня.

Рятувальники завершили пошукові роботи в селищі Чаплине на Дніпропетровщині, куди російська армія вдарила ракетами. Кількість загиблих збільшилася до 25, із них двоє - діти.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому окупанти обстріляли Чаплине. За його словами, скоріше за все, вони могли переплутати місце удару.

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"

Серед 22 загиблих від ракет у Чаплиному - двоє дітей

Серед 22 загиблих від ракет у Чаплиному - двоє дітей

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