Ракетний удар по Черкасах: з'явилося відео порятунку людей з-під завалів готелю

Станом на ранок триває рятувальна операція, під завалами можуть бути ще люди.

У Мережі з'явилося відео порятунку людей з-під завалів готелю у Черкасах, який зазнав ракетного удару вранці 21 вересня.

Відео опублікував голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Черкаси. Відео порятунку людини з-під завалів. Рятувальна операція триває. Шукаємо постраждалих, які ймовірно ще можуть перебувати під завалами", - йдеться у тексті під відео.

Станом на ранок триває рятувальна операція, під завалами будівлі, ймовірно, ще перебувають постраждалі.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. За даними МВС, у Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.

Атака по Черкасах: З'явилося відео порятунку людей з-під завалів готелю

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