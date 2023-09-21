Ракетний удар по Черкасах: з'явилося відео порятунку людей з-під завалів готелю

Станом на ранок триває рятувальна операція, під завалами можуть бути ще люди.
У Мережі з'явилося відео порятунку людей з-під завалів готелю у Черкасах, який зазнав ракетного удару вранці 21 вересня.
Відео опублікував голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Черкаси. Відео порятунку людини з-під завалів. Рятувальна операція триває. Шукаємо постраждалих, які ймовірно ще можуть перебувати під завалами", - йдеться у тексті під відео.
Станом на ранок триває рятувальна операція, під завалами будівлі, ймовірно, ще перебувають постраждалі.
Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. За даними МВС, у Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.
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