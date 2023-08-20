Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла, що відомо про їхній стан

Внаслідок російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня загинуло сім людей. Кількість постраждалих зросла до 148. Із них у лікарні залишається 41 людина.

Про це вранці 20 серпня повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що було прооперовано 15 постраждалих.

Зараз триває розчищення завалів у центрі міста. На місці атаки працюють комунальники та правоохоронці. Вони обстежують прилеглі будинки та документують наслідки удару.

За словами голови ОВА, пошкодження в центрі Чернігова отримали понад 500 помешкань у 60 будинках, розташованих поруч із місцем прильоту.

Ракетний удар по Чернігову: що відомо

Нагадаємо, опівдні 19 серпня російська армія завдала удару по центру Чернігова, ракета влучила в Драматичний театр. У цей час там відбувалася виставка дронів, а в центрі міста гуляло чимало людей, дехто повертався із церкви із святковими кошиками. Сам момент атаки РФ потрапив на відео.

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