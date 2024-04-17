Ракетний удар по Чернігову – кількість жертв знову зросла

У Чернігові внаслідок ракетного удару окупантів вранці 17 квітня кількість жертв зросла до 15 осіб.

Про це повідомили у ДСНС України.

У місті після ракетного удару станом на зараз відомо про 61 постраждалого, із них – три дитини.

З-під завалів врятували троє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці удару також працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям.

Все, що відомо про ракетні удари по Чернігову – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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