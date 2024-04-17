Ракетний удар по Чернігову – кількість жертв знову зросла

Окупанти атакували Чернігів ракетами.
У Чернігові внаслідок ракетного удару окупантів вранці 17 квітня кількість жертв зросла до 15 осіб.
Про це повідомили у ДСНС України.
У місті після ракетного удару станом на зараз відомо про 61 постраждалого, із них – три дитини.
З-під завалів врятували троє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
На місці удару також працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям.
Все, що відомо про ракетні удари по Чернігову – читайте у матеріалі ТСН.ua.
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