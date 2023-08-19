Ракетний удар по Чернігову: Маляр пояснила, чому Росія обрала саме таку мішень

Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для українців.

Про це повідомила Ганна Маляр у Telegram, коментуючи ракетний удар по Чернігову. Вона пояснила, чому російські окупанти обрали саме таку мішень.

"Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація. Звісно, вони і без публічності знають де який об'єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше", - написала вона.

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Маляр зазначила, що було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу.

"Публічні заходи - це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні. Під час війни це ризик обох сторін - організаторів і відвідувачів(або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо)", - наголосила заступниця міністра оборони.

Маляр зауважила, що сьогодні нема безпечного місця в Україні, надійно лише в укритті.

"Тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у суботу опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по центру Чернігова. Є загиблі, в тому числі діти.

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