Ракетний удар по Чернігову: окупанти вгатили по театру, де проходила виставка дронів – подробиці, фото

Армія РФ атакувала виставку безпілотників у Чернігові.
Під час ракетної атаки по Чернігову у суботу, 19 серпня, російські терористи влучили по драмтеатру у центрі міста – там проходила виставка дронів.
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла журналістка Олександра Денисенко з місця подій.
"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – сказала вона.
Вона також додала, що, можливо, це була ракета "Іскандер", але це поки не підтверджена інформація.
У запрошенні на виставку організатори заходу вказали час заходу, але не зазначили місце її проведення. Відвідувачі мали заповнити Google-форму, після чого отримували всю подальшу інформацію.
Організаторка виставки "Люті пташки" Марія Берлінська прокоментувала ракетний удар і наголосила, що як тільки у Чернігові оголосили повітряну тривогу – захід зупинили і звучало оголошено про необхідність піти до укриття.
"На жаль частина людей все одно пішли на вулицю. Всі хто пішли до укриття – цілі. Я особисто зайшла до укриття за хвилину до удару. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою", - розповіла вона.
Берлінська також підтвердила, що конкретне місце проведення виставки повідомляли лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. І всі дані учасників заходу надано відповідним органам.
"Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування. До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові", - резюмувала організаторка виставки.
Однак о 14:02 у Telegram-каналі пресслужба Чернігівської міської ради повідомили, що виставку не погоджували з органами місцевої влади.
"Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Чернігову
У Чернігові 19 серпня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. За останніми даними, внаслідок ракетного удар по центру Чернігова загинули шість людей, серед них – одна дитина. Це дівчина віком 6 років. Поранень зазнали 36 людей. В лікарнях перебувають 11 людей, двоє – в тяжкому стані.
Читайте також:
- Ракетний удар по Чернігову: момент "прильоту" по центру міста – відео
- "Ракета влучила просто в центр міста: Зеленський показав наслідки удару по Чернігову
- "Вдарили з "Байрактара": стало відомо, де та як загинув перший генерал РФ на початку вторгнення