Ракетний удар по Чернігову: окупанти вгатили по театру, де проходила виставка дронів – подробиці, фото

Під час ракетної атаки по Чернігову у суботу, 19 серпня, російські терористи влучили по драмтеатру у центрі міста – там проходила виставка дронів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла журналістка Олександра Денисенко з місця подій.

"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – сказала вона.

Вона також додала, що, можливо, це була ракета "Іскандер", але це поки не підтверджена інформація.

У запрошенні на виставку організатори заходу вказали час заходу, але не зазначили місце її проведення. Відвідувачі мали заповнити Google-форму, після чого отримували всю подальшу інформацію.

Запрошення на виставку дронів "Люті пташки".

Організаторка виставки "Люті пташки" Марія Берлінська прокоментувала ракетний удар і наголосила, що як тільки у Чернігові оголосили повітряну тривогу – захід зупинили і звучало оголошено про необхідність піти до укриття.

"На жаль частина людей все одно пішли на вулицю. Всі хто пішли до укриття – цілі. Я особисто зайшла до укриття за хвилину до удару. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою", - розповіла вона.

Берлінська також підтвердила, що конкретне місце проведення виставки повідомляли лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. І всі дані учасників заходу надано відповідним органам.

"Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування. До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові", - резюмувала організаторка виставки.

Однак о 14:02 у Telegram-каналі пресслужба Чернігівської міської ради повідомили, що виставку не погоджували з органами місцевої влади.

"Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба міськради Чернігова не давала дозвіл на проведення виставки дронів 19 серпня 2023 / Фото: скриншот

Ракетний удар по Чернігову

У Чернігові 19 серпня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. За останніми даними, внаслідок ракетного удар по центру Чернігова загинули шість людей, серед них – одна дитина. Це дівчина віком 6 років. Поранень зазнали 36 людей. В лікарнях перебувають 11 людей, двоє – в тяжкому стані.

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