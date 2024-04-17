Ракетний удар по Чернігову: реакція Кароль, Дорофєєвої та інших зірок на жорстокий обстріл міста

Сьогодні зранку, 17 квітня, Росія цинічно завдала ракетного удару по Чернігову. Ворог запустив по місту три крилаті ракети "Іскандер".

На жаль, ворожі повітряні цілі не вдалося збити. Ракети влучили по об'єктах цивільної та соціальної інфраструктури, що розташовані майже в центрі Чернігова.

Наразі станом на 12:00 відомо про понад 50 потерпілих. Станом на 11:30 повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 цивільних.

Українські зірки відреагували на цинічний обстріл Росією України. Знаменитості засудили дії країни-агресорки, а також висловили свої співчуття постраждалим та рідним загиблих.

Нікіта Добринін

Шоумен показав наслідки ворожого обстрілу. Також ведучий розповів про поранених та загиблих.

"В ОВА повідомили, що РФ вдарила по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер", - написав Добринін.

Реакція Нікіти Добриніна на обстріл Чернігова

Анна Саліванчук

Акторка розповіла про постраждалих та загиблих. Також артистка показала моторошні кадри з Чернігова.

"Чернігів…", - коротко висловилася Анна.

Реакція Анни Саліванчук на обстріл Чернігова

Надя Дорофєєва

Співачка не була багатослівною. Артистка опублікувала у фотоблогу допис, де червоним було написано "Чернігів", а також додала смайлик у сльозах.

Реакція Наді Дорофєєвої на обстріл Чернігова

Ольга Фреймут

Ведуча англійською мовою написала про наслідки ворожого обстрілу Чернігова. Фреймут також наголосила, що це все сталося через Росію, яку потрібно негайно зупинити.

"Сьогодні (17 квітня – прим. ред.) вранці у Чернігові багато постраждалих від росіян. Це звичайний ранок в Україні", - висловилася ведуча.

Реакція Ольги Фреймут на обстріл Чернігова

Тіна Кароль

Співачка теж не була багатослівною. Виконавиця вкотре нагадала, що Росія – це терористична країна.

Реакція Тіни Кароль на обстріл Чернігова

MamaRika

Артистка показала моторошні наслідки ворожої атаки, де видно влучання ракети по об'єкту цивільної інфраструктури.

"Не дають нам нормально жити!" – різко висловилася про окупантів артистка.

Реакція MamaRika на обстріл Чернігова

alyona alyona

Виконавиця наголосила, що Росія продовжує чинити терор проти мирного населення. Зокрема, 17 квітня країна-агресорка випустила три ракети по Чернігову і забрала життя мирних мешканців.

"Чернігів…Росія завдала три ракетні удари по місту. Російський терор продовжується, ворог продовжує бити по цивільному населенню. Мої співчуття всім постраждалим та їхнім близьким", - написала співачка.

Реакція alyona alyona на обстріл Чернігова

Оля Полякова

Співачка висловила свої співчуття всім постраждалим та рідним загиблих: "Чернігів…Мої щирі співчуття родинам загиблих та поранених".

Реакція Олі Полякової на обстріл Чернігова

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