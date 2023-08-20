Ракетний удар по Чернігову: у ДСНС розповіли деталі трагедії (фото)

На місці ракетного удару Росії по Чернігову працювало 56 рятувальників та 12 одиниць техніки. Пожежі, що виникли у будівлі драмтеатру, магазину та адміністративної будівлі були оперативно ліквідовані.

Про це 20 серпня розповіли в ДСНС України.

“Проводились пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування даху будівлі драмтеатру. Також були залучені психологи ДСНС, які допомагали постраждалим у розгорнутому пункті надання психологічної допомоги”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники також показали нові фото з місця трагедії в центрі Чернігова.

Ракетний удар по Чернігову / Фото: ДСНС

Ракетний удар по Чернігову / Фото: ДСНС

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, опівдні 19 серпня російська армія завдала ракетного удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинуло сім людей, серед них одна дитина. Кількість постраждалих зросла до 148. Із них у лікарні залишається 41 людина.

Росіяни забрали життя шестирічної Софії Голинської. Дівчинка була єдиною і довгоочікуваною донькою в батьків.

Ракетний удар по Чернігову / Фото: ДСНС

Ракетний удар по Чернігову / Фото: ДСНС

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